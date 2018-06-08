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Дальнее зарубежье 08.06.2018 19:36

Туск за сохранение формата G7, называет число "счастливым"

Глава Евросовета Дональд Туск высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.

"Я слышал много спекуляций, но "семерка" - это счастливое число, по крайней мере, в нашей культуре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции на саммите G7, отвечая на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента США Дональда Трампа.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8.

С таким заявлением он выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

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Тэги: G7, РОССИЯ, ТУСК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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