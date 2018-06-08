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Дальнее зарубежье 08.06.2018 20:38

Туск заявляет, что страны G7 согласны между собой по большинству вопросов, включая противодействие России

Глава Европейского совета Дональд Туск в пятницу заявил, что несмотря на все разногласия, "большая семерка" (G7) придерживается сходных взглядов по большинству вопросов, включая политику в отношении РФ.

"По большинству тем G7 продолжает двигаться в одном и том же направлении, когда речь заходит о полной денуклеаризации Корейского полуострова, о противостоянии агрессивной позиции России и о поисках политического урегулирования конфликта в Сирии", - сказал Д.Туск на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на разногласия, у стран G7 до сих есть больше того, что объединяет, а не разъединяет. "Еще слишком рано для наших соперников и врагов праздновать", - сказал Д.Туск.

В то же время он упомянул сложности с нынешней политикой CША. "Больше всего меня беспокоит тот факт, что международному порядку, основанному на законе, бросают вызов, причем к удивлению, не основные подозреваемые (в возможном нарушении порядка - ИФ), а главный архитектор и гарант - США", - сказал он.

При этом он заявил, что подобные действия будут играть на руку лишь тем, кто желает "постзападного мира".

Он признал, что изменить позицию США будет сложно, но делать это необходимо.

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Тэги: ЕС, ТУСК, G7, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]