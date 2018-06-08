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Транспорт и связь 08.06.2018 20:44

Суд немецкого Аахена обязал городские власти запретить въезд старого дизельного транспорта

Аахен может стать вторым городом ФРГ, въезд в который для старых автомобилей с дизельным двигателем будет запрещен.

В пятницу административный суд Аахена обязал городские власти ограничить въезд в город для дизельного транспорта к январю 2019 года, чтобы привести качество воздуха в соответствие с нормами Евросоюза.

Ограничения будут введены, если властям города не удастся очистить воздух другими способами, сообщает издание DW.

В феврале 2018 года Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям немецких городов ограничивать въезд дизельного транспорта, чтобы снизить содержание окиси азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы ЕС.

В мае еврокомиссар по вопросам экологии Кармену Велла сообщил о намерении подать судебные иск против Германии и еще пяти европейских стран за несоблюдение ими норм загрязнения воздуха.

Примерно в 70% городах ФРГ качество воздуха не соответствует стандартам ЕС, пишет газета Financial Times.

Гамбург стал первым из немецких городов, где был введен "дизельный запрет" - ограничение на въезд автомобилей с дизельными двигателями на два ключевых транспортных участка.

В частности, для старых дизельных легковых и грузовых автомобилей с 31 мая закрыли участок дороги протяженностью 580 метров. На другом участке, длиной 1,6 километра, запрещен проезд только грузовых автомобилей, не выполняющих норму выхлопа.

Некоторые экологи, однако, посчитали этот шаг скорее символическим, чем эффективным. Однако они выразили надежду, что другие города ФРГ прибегнут к более жестким ограничениям.

"Февральское решение Федерального административного суда абсолютно ясно - ограничения для дизельного транспорта не только возможны, но и необходимы, для снижения степени загрязнения воздуха в германских городах", - заявил глава экологической организации ClientEarth Джеймс Торнтон.

"Мы ожидаем введения подобных ограничений в городах по всей Германии в ближайшие месяцы", - отметил он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТРАНСПОРТ, ДИЗЕЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]