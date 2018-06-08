Shell может инвестировать в солнечную и ветряную энергетику в Казахстане

Компания Shell рассматривает возможности инвестировать в проекты солнечной и ветряной энергетики в Казахстане в промышленном масштабе, заявил председатель концерна Shell в Казахстане Оливье Лазар.
"Мы рассматриваем возможности инвестировать в проекты в области солнечной и ветровой энергетики в промышленном масштабе и рассчитываем на дальнейшую поддержку данного проекта со стороны правительства республики путем создания привлекательной для инвесторов законодательной базы", - сказал О.Лазар, выступая на саммите по возобновляемым источникам энергии в Астане в пятницу.
Как сообщалось, Shell инициировал в Казахстане проект "Солнечная энергия школам". В рамках проекта предусматривается установка солнечных фотоэлектрических систем в ряде школ в Астане, Алма-Ате, Актау, Атырау и Уральске.
Shell - международный концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого расположена в Гааге (Нидерланды). Shell в Казахстане принадлежат доли в международном консорциуме NCOC по разработке Кашаганского месторождения (16,807%) через аффилированую компанию Shell Kazakhstan Development; консорциуме KPO по разработке Карачаганаского месторождения (29,25%) через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед". Кроме того, Shell имеет доли в СРП по разработке лицензионного участка "Жемчужины" в казахстанском секторе Каспийского моря (55%) и в "Каспийском трубопроводном консорциуме" (5,4%).
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