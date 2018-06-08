Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 11 Июн 11° 12 Июн

ТЭК 08.06.2018 20:50

Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор

Предложение китайских властей допустить американские компании к строительству СПГ-терминалов в Китае может создать новый источник инвестиций в китайскую газовую инфраструктуру, а также помочь открытию действующих в стране терминалов для сторонних импортеров.

В ходе торговых переговоров между Китаем и США Пекин дал понять, что готов позволить американским фирмам строить СПГ-терминалы и перерабатывающие установки в КНР.

В принципе такой шаг может оказать позитивное влияние на китайский газовый сектор, поскольку будет способствовать увеличению притока капитала, особенно в недостаточно развитую инфраструктуру для импорта, распределения и хранения газа, а также росту спроса на газ в стране, заявил аналитик BMI Research Питер Ли изданию Interfax Natural Gas Daily.

Сектор постепенно открывается для местных частных компаний, некоторые из которых, однако, имеют государственную поддержку, и пока неясно, согласится ли Пекин дать такие же привилегии иностранным инвесторам, говорит П.Ли.

По мнению эксперта, власти КНР не согласятся дать американской компании эксклюзивное право владения СПГ-терминалом. Более вероятным выглядит создание СП с местной государственной или частной компанией, как это происходит в случае с китайскими энергетическими проектами, отмечает он.

Строительство иностранной компанией СПГ-терминала в Китае может улучшить доступ к рынку третьих сторон, считает директор China Centre for Energy Economics Research в Сямэньского университета Линь Боцян.

Это также может поддержать усилия Вашингтона в плане наращивания экспорта американского СПГ в Китай, отмечает эксперт.

В первом квартале 2018 года КНР увеличила импорт газа из США на 171% - до 907,043 тыс. тонн стоимостью порядка $437 млн. Тем временем, вашингтонская Hight Capital Markets оценивает потенциал годовых поставок газа из США в КНР в $20-$30 млрд.

Предложения Пекина могут заинтересовать американские компании Cheniere Energy и Tellurian, отмечает аналитик по газовому сектору Energy Aspects Тревор Сикорски.

Глава подразделения бизнес-аналитики Poten & Partners Джейсон Фиир, скептически оценивает идею строительства СПГ-терминалов в КНР американскими компаниями, отмечая существенные риски, которые могут их ждать в СП с китайским игроком.

"На китайском рынке доминируют крупные госкомпании, они владеют собственными трубопроводами и контролируют рынок. Не уверен, что здесь есть место для прихода иностранных инвестиций", - заявил он.

Все 16 действующих СПГ-терминалов в Китае контролируются местными компаниями (государственными и частными).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, СПГ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Похожие новости


Помпео потребовал от Пекина обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Евросоюз ответит на введение пошлин США в рамках норм ВТО, рассчитывает на поддержку Китая - Могерини Мэттис пообещал противодействовать Китаю в размещении военных сил на островах Южно-Китайского моря США обнародуют список облагаемых пошлинами в 25% китайских товаров к середине июня - Белый дом Министр торговли США посетит на следующей неделе Китай для торгово-экономических переговоров США и Китай предварительно согласовали схему спасения ZTE - газета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]