Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор

Предложение китайских властей допустить американские компании к строительству СПГ-терминалов в Китае может создать новый источник инвестиций в китайскую газовую инфраструктуру, а также помочь открытию действующих в стране терминалов для сторонних импортеров.

В ходе торговых переговоров между Китаем и США Пекин дал понять, что готов позволить американским фирмам строить СПГ-терминалы и перерабатывающие установки в КНР.

В принципе такой шаг может оказать позитивное влияние на китайский газовый сектор, поскольку будет способствовать увеличению притока капитала, особенно в недостаточно развитую инфраструктуру для импорта, распределения и хранения газа, а также росту спроса на газ в стране, заявил аналитик BMI Research Питер Ли изданию Interfax Natural Gas Daily.

Сектор постепенно открывается для местных частных компаний, некоторые из которых, однако, имеют государственную поддержку, и пока неясно, согласится ли Пекин дать такие же привилегии иностранным инвесторам, говорит П.Ли.

По мнению эксперта, власти КНР не согласятся дать американской компании эксклюзивное право владения СПГ-терминалом. Более вероятным выглядит создание СП с местной государственной или частной компанией, как это происходит в случае с китайскими энергетическими проектами, отмечает он.

Строительство иностранной компанией СПГ-терминала в Китае может улучшить доступ к рынку третьих сторон, считает директор China Centre for Energy Economics Research в Сямэньского университета Линь Боцян.

Это также может поддержать усилия Вашингтона в плане наращивания экспорта американского СПГ в Китай, отмечает эксперт.

В первом квартале 2018 года КНР увеличила импорт газа из США на 171% - до 907,043 тыс. тонн стоимостью порядка $437 млн. Тем временем, вашингтонская Hight Capital Markets оценивает потенциал годовых поставок газа из США в КНР в $20-$30 млрд.

Предложения Пекина могут заинтересовать американские компании Cheniere Energy и Tellurian, отмечает аналитик по газовому сектору Energy Aspects Тревор Сикорски.

Глава подразделения бизнес-аналитики Poten & Partners Джейсон Фиир, скептически оценивает идею строительства СПГ-терминалов в КНР американскими компаниями, отмечая существенные риски, которые могут их ждать в СП с китайским игроком.

"На китайском рынке доминируют крупные госкомпании, они владеют собственными трубопроводами и контролируют рынок. Не уверен, что здесь есть место для прихода иностранных инвестиций", - заявил он.

Все 16 действующих СПГ-терминалов в Китае контролируются местными компаниями (государственными и частными).