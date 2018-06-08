Очередные пять стран приняты в СБ ООН на правах непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала в пятницу пять новых непостоянных членов Совета Безопасности сроком на 2019-2020 годы.

В этот период в СБ ООН войдут Бельгия, Доминиканская республика, Индонезии, ФРГ и ЮАР. Все эти страны получили более двух третей необходимых голосов государств-членов ООН.

Ранее заявку на членство в СБ ООН отозвал Израиль.

В СБ ООН помимо постоянных членов с правом вето - Великобритании, Китая России, США и Франции - входят еще десять непостоянных, не обладающих правом вето. Непостоянные члены СБ ООН меняются каждые два года.