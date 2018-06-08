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Дальнее зарубежье 08.06.2018 20:21

Очередные пять стран приняты в СБ ООН на правах непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала в пятницу пять новых непостоянных членов Совета Безопасности сроком на 2019-2020 годы.

В этот период в СБ ООН войдут Бельгия, Доминиканская республика, Индонезии, ФРГ и ЮАР. Все эти страны получили более двух третей необходимых голосов государств-членов ООН.

Ранее заявку на членство в СБ ООН отозвал Израиль.

В СБ ООН помимо постоянных членов с правом вето - Великобритании, Китая России, США и Франции - входят еще десять непостоянных, не обладающих правом вето. Непостоянные члены СБ ООН меняются каждые два года.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]