Погибшие в горах Грузии не были украинцами, сообщают из Киева

Граждан Украины среди пострадавших или погибших на горной реке в Грузии нет, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", - написала М.Беца в Твиттере в пятницу вечером.

Ранее МВД Грузии сообщило, что четыре туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело. По сообщениям грузинских СМИ, по предварительным данным, погибшие туристы были из Украины.