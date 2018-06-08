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Регион 08.06.2018 21:34

Погибшие в горах Грузии не были украинцами, сообщают из Киева

Граждан Украины среди пострадавших или погибших на горной реке в Грузии нет, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Обновление по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", - написала М.Беца в Твиттере в пятницу вечером.

Ранее МВД Грузии сообщило, что четыре туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии. По факту гибели туристов возбуждено уголовное дело. По сообщениям грузинских СМИ, по предварительным данным, погибшие туристы были из Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, ГОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]