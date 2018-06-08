Асад может воспользоваться уходом американских войск из Сирии, тревожится Мэттис

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что непродуманный уход американского контингента из Сирии может послужить интересам президента Сирии Башара Асада и его союзников.
"По мере того, как операции в основном подходят к концу, мы не должны уходить, оставив вакуум в Сирии, которым может воспользоваться режим Асада и его сторонники", - сказал Дж.Мэттис в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время выступления на встрече министров обороны антитеррористической коалиции.
Он подчеркнул, что непродуманный вывод сил из Сирии станет "стратегической грубой ошибкой", который подорвет дипломатические усилия по урегулированию конфликта и даст возможность террористам собраться с силами. По словам Дж.Мэттиса, прежде нужно дать время спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре добиться успехов в продвижении женевского процесса по Сирии.
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