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Дальнее зарубежье 08.06.2018 21:50

Асад может воспользоваться уходом американских войск из Сирии, тревожится Мэттис

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что непродуманный уход американского контингента из Сирии может послужить интересам президента Сирии Башара Асада и его союзников.

"По мере того, как операции в основном подходят к концу, мы не должны уходить, оставив вакуум в Сирии, которым может воспользоваться режим Асада и его сторонники", - сказал Дж.Мэттис в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время выступления на встрече министров обороны антитеррористической коалиции.

Он подчеркнул, что непродуманный вывод сил из Сирии станет "стратегической грубой ошибкой", который подорвет дипломатические усилия по урегулированию конфликта и даст возможность террористам собраться с силами. По словам Дж.Мэттиса, прежде нужно дать время спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре добиться успехов в продвижении женевского процесса по Сирии.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, СИРИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]