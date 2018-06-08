Глава итальянского МВД попросил НАТО помочь в борьбе с нелегалами

Глава МВД Италии Маттео Сальвини, представляющий партию евроскептиков "Лига", обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой поддержать меры по защите южных границ от массового притока нелегальных мигрантов.
"Мы находимся под ударом. Мы просим НАТО защитить нас. Есть много опасений по поводу проникновения террористов", - приводят в пятницу его слова западные СМИ.
Ранее М.Сальвини назвал позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной".
2 июня он объявил о решительных планах бороться с нелегальной иммиграцией, которую он считает "бизнесом".
Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и "Движением 5 звезд", было приведено к присяге 1 июня.
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