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Дальнее зарубежье 08.06.2018 22:00

Глава итальянского МВД попросил НАТО помочь в борьбе с нелегалами

Глава МВД Италии Маттео Сальвини, представляющий партию евроскептиков "Лига", обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой поддержать меры по защите южных границ от массового притока нелегальных мигрантов.

"Мы находимся под ударом. Мы просим НАТО защитить нас. Есть много опасений по поводу проникновения террористов", - приводят в пятницу его слова западные СМИ.

Ранее М.Сальвини назвал позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной".

2 июня он объявил о решительных планах бороться с нелегальной иммиграцией, которую он считает "бизнесом".

Новое правительство Италии, сформированное партией евроскептиков "Лига" и "Движением 5 звезд", было приведено к присяге 1 июня.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МВД, НАТО, ИММИГРАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]