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Происшествия 09.06.2018 10:00

Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации детей с отравлением из лагеря на Урале

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с госпитализацией 64 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что уголовное дело возбуждено по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Следователи допрашивают представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей.

"В настоящее время состояние у всех пострадавших стабильное", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, по данным СКР были госпитализированы 64 ребенка и двое вожатых. По данным прокуратуры, инфекцию подхватили 62 ребенка и двое вожатых. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Лагерь "Сосновый бор" находится на территории Кушвинского городского округа.

У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.

Организацией детского лагеря занимается МАУ "Солнечный".

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, ОТРАВЛЕНИЕ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]