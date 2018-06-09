Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации детей с отравлением из лагеря на Урале

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с госпитализацией 64 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области.
Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что уголовное дело возбуждено по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
Следователи допрашивают представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей.
"В настоящее время состояние у всех пострадавших стабильное", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, по данным СКР были госпитализированы 64 ребенка и двое вожатых. По данным прокуратуры, инфекцию подхватили 62 ребенка и двое вожатых. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Лагерь "Сосновый бор" находится на территории Кушвинского городского округа.
У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.
Организацией детского лагеря занимается МАУ "Солнечный".
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