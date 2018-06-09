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Дальнее зарубежье 09.06.2018 10:36

Талибы вслед за властями Афганистана объявили о временном прекращении огня

Афганское движение "Талибан" объявила о прекращении огня сроком на три дня в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

В заявлении, опубликованном талибами в субботу, говорится, что при этом боевики будут защищать себя в случае любого нападения на них во время прекращения огня. Также "Талибан" заявил, что иностранные силы режим прекращения огня не касается.

Талибы не уточняют, когда талибы начнут перемирие. Агентство ЭФЭ отмечает, что, скорее всего, оно стартует 15 или 16 июня. Речь идет о первом подобном прекращении огня в Афганистане за 17 лет, подчеркивает агентство.

Ранее президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

Перемирие, объявленное президентом Афганистана, продлится с 12 июня по 19 июня.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]