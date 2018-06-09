Узбекистан рассчитывает построить АЭС с помощью России - президент Мирзиёев

РФ и Узбекистан обсудят планы по строительству АЭС.

О планах совместного строительства атомной электростанции в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным на "полях" саммита ШОС в китайском Циндао заявил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

"По итогам года у нас намечаются очень большие крупные проекты. В мирном атоме - строительство атомной электростанции", - сказал он.

"Если мы сегодня с вами проговорим, мы наметили (планы), мы с Алексеем Лихачевым (глава "Росатома" - ИФ) встречались не один раз, все вопросы конкретизировали, и при вашей поддержке, я тоже думаю, это будет стратегическим направлением нашего сотрудничества", - сказал Ш.Мирзиёев.

В конце мая А.Лихачев сообщил, что первая атомная станция в Узбекистане может быть построена на западе республики - в Навоийской области.

"В центре разговора был проект строительства здесь атомной станции. Нам назвали площадку в Навоийской области", - сказал А.Лихачев 30 мая после встречи с Ш.Мирзиеевым.

Глава "Росатома" сообщил, что стороны договорились о подходах в организации проекта.

По его словам, это будет не такой контракт, когда четко определена роль заказчика и подрядчика. "Это будет подход, когда строим вместе, как для себя. Мы его применяем только в России и Белоруссии. Вместе определяем все. Это кратно сокращает сроки. Это закладывает механизмы, страхующие нас от подорожания. Главное, мы будем одновременно, не откладывая, решать проблему создания современной ядерной инфраструктуры в Узбекистане", - сказал А.Лихачев.

По его словам, в республике должно появиться ведомство, которое будет курировать эту работу. Также должен быть создан регулятор, который условно можно назвать атомнадзор, чтобы соблюдать принцип "четырех глаз", обеспечивающий безопасность.

А.Лихачев сообщил, что президент Узбекистана поставил задачу готовить кадры в РФ, а также создать для этого условия в республике, а также предусмотреть возможности стажировки на объектах ГК "Росатом".

"Росатом" предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения III+ ВВЭР-1200 в сроки, которая узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя.