На ЧМ-2018 в Москву приедут порядка 10 тыс. британских болельщиков - посол в РФ

Около 10 тыс. британских болельщиков посетят Россию в рамках ЧМ-2018, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Мы исходим из того, что (на групповой этап - ИФ) приедет около 10 тыс. болельщиков. Это достаточно большое количество", - заявил глава дипмиссии.

Он при этом отметил, что сложно говорить о конкретных цифрах, так как за сборную Англии приедут болеть не только англичане.

Л.Бристоу подчеркнул, что последние пару лет Британское посольство в России готовилось к проведению этого спортивного мероприятия.

"Наша цель, наш приоритет - это чтобы болельщики смогли получить удовольствие от чемпионата, находились в безопасности и вернулись обратно, довольные проведенным в России временем", - подчеркнул он.