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СНГ 09.06.2018 11:32

На ЧМ-2018 в Москву приедут порядка 10 тыс. британских болельщиков - посол в РФ

Около 10 тыс. британских болельщиков посетят Россию в рамках ЧМ-2018, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Мы исходим из того, что (на групповой этап - ИФ) приедет около 10 тыс. болельщиков. Это достаточно большое количество", - заявил глава дипмиссии.

Он при этом отметил, что сложно говорить о конкретных цифрах, так как за сборную Англии приедут болеть не только англичане.

Л.Бристоу подчеркнул, что последние пару лет Британское посольство в России готовилось к проведению этого спортивного мероприятия.

"Наша цель, наш приоритет - это чтобы болельщики смогли получить удовольствие от чемпионата, находились в безопасности и вернулись обратно, довольные проведенным в России временем", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]