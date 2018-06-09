Глава МИД Сингапура прибыл в Китай из КНДР, где обсуждал детали встречи Трампа и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан прибыл с визитом в Китай из КНДР, где, предположительно, обсуждал технические детали предстоящего саммита США и Северной Кореи, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник в Пекине.

После прибытия в аэропорт в Пекине В.Балакришнан не стал общаться с прессой и уточнять детали визита в Китай. Ожидается, что глава МИД вернется обратно в Сингапур позднее в субботу.

Агентство отмечает, что В.Балакришнан направился в Китай после визита в Северную Корею, где пробыл с 7 по 8 июня и встретился с северокорейским коллегой Ли Ен Хо и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.

По данным источника агентства, поездка министра была нацелена на "доработку деталей относительно дипломатических правил и безопасности во время визита Ким Чен Ына".

Министр также обсудил вопросы материально-технического обеспечения на грядущем саммите США-КНДР в Сингапуре. В частности, речь могла идти о том, на каком именно самолете и по какому маршруту Ким Чен Ын прибудет к месту встречи.

На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.