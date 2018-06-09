Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 17° 28° 11 Июн 18° 28° 12 Июн 18° 27°

Регион 09.06.2018 12:52

Путин обещает Тегерану поддержку России в полноформатном участии Ирана в работе ШОС

Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваше желание осуществлять эту работу и в полноформатном режиме. Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать", - сказал В.Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Говоря о двусторонних отношениях России и Ирана, В.Путин обратил внимание на увеличение товарооборота. "Есть хорошие перспективы", - сказал президент РФ.

Он предложил Х.Рухани обсудить также вопросы региональной стабильности и безопасности.

"Конечно, обсудим и другие вопросы, в том числе вопросы региональной стабильности, безопасности", - сказал В.Путин.

Х.Рухани в свою очередь поблагодарил В.Путина за поддержку присоединения Ирана к ШОС.

"Я должен выразить благодарность за Вашу позицию по поводу присоединения Ирана как полноправного члена к этой организации", - сказал Х.Рухани в ходе беседы с главой российского государства.

По его мнению, ШОС является очень влиятельной структурой по обеспечению безопасности.

Говоря о двусторонних отношениях с Россией, он подчеркнул, что "с каждым днем (отношения - ИФ) развиваются ".

При этом, по оценке иранского лидера, отношения между двумя государствами являются "уникальными и специальными", потому как охватывают все уровни и все вопросы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, ШОС


Похожие новости


Путин прибыл на церемонию встречи с председателем КНР на лимузине "Мерседес" Путин пообещал скоро объявить еще о ряде новейших российских разработок в сфере вооружений "Прямая линия с Владимиром Путиным" в этот раз длилась 4 часа 17 минут, президент успел ответить почти на 65 вопросов Путин заявляет, что его преемника определят избиратели Путин расценил как шутку предположение, что Трамп толкает Европу в его руки Россияне считают полезной "прямую линию" с Путиным - опрос ФОМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]