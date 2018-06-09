Путин обещает Тегерану поддержку России в полноформатном участии Ирана в работе ШОС

Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваше желание осуществлять эту работу и в полноформатном режиме. Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать", - сказал В.Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Говоря о двусторонних отношениях России и Ирана, В.Путин обратил внимание на увеличение товарооборота. "Есть хорошие перспективы", - сказал президент РФ.

Он предложил Х.Рухани обсудить также вопросы региональной стабильности и безопасности.

"Конечно, обсудим и другие вопросы, в том числе вопросы региональной стабильности, безопасности", - сказал В.Путин.

Х.Рухани в свою очередь поблагодарил В.Путина за поддержку присоединения Ирана к ШОС.

"Я должен выразить благодарность за Вашу позицию по поводу присоединения Ирана как полноправного члена к этой организации", - сказал Х.Рухани в ходе беседы с главой российского государства.

По его мнению, ШОС является очень влиятельной структурой по обеспечению безопасности.

Говоря о двусторонних отношениях с Россией, он подчеркнул, что "с каждым днем (отношения - ИФ) развиваются ".

При этом, по оценке иранского лидера, отношения между двумя государствами являются "уникальными и специальными", потому как охватывают все уровни и все вопросы.