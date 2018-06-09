Микроавтобус со школьниками-экскурсантами свалился в Грузии в овраг, двое детей погибли - СМИ

Двое детей погибли в субботу в результате автоаварии на востоке Грузии, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, микроавтобус, который перевозил находившихся на экскурсии школьников, свалился в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети).

Сообщается, что двое детей погибли на месте, а несколько получили травмы.

На месте происшествия работают спасатели и бригады "скорой помощи".

СМИ отмечают, что МВД Грузии начало расследование.