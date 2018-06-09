Саудовская Аравия наращивает нефтедобычу в преддверии встречи ОПЕК+ - WSJ

Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства, что дает Эр-Рияду преимущество перед другими членами ОПЕК, которые ожидают открыть нефтяные краны позднее в этом месяце, пишет Wall Street Journal.
Согласно официальным представителям Саудовской Аравии, отмечает издание, страна уже в прошлом месяце нарастила добычу нефти на более, чем 100 тыс. баррелей в сутки - примерно до 10 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу еще минимум на 100 тыс. б/с в этом месяце, но не уточняется, когда. "Данная мера поможет ослабить озабоченность на рынке" из-за возможных перебоев с поставками нефти из Ирана, пишет WSJ со ссылкой на одного из представителей.
Издание пишет, что по данным консалтинговой компании Kpler, которая отслеживает движение судов, покидающих Саудовскую Аравию, страна в мае увеличила экспорт "черного золота" на 300 тыс. б/с. Рост произошел с середины месяца. Экспорт и производство не всегда движутся одинаково, подчеркивает WSJ. Ранее Саудовская Аравия дополнила рост производства поднятием нефти из хранилищ.
В конце мая министры энергетики Саудовской Аравии и России призвали к постепенному наращиванию нефтедобычи, поскольку цены на нефть выросли до $75-80 за баррель, а нефтяные запасы уже ушли ниже целевого уровня. Вопрос будет рассмотрен 22-23 июня в ходе очередной конференции ОПЕК и встречи нефтяных министров стран соглашения ОПЕК+.
Остается большой вопрос - на сколько ОПЕК, Россия и их союзники планируют увеличить добычу. Некоторые не хотят слишком большого снижения цен и, соответственно, выступают за небольшое увеличение добычи или даже его отсутствие.
В последние месяцы падение нефтедобычи в Венесуэле и других странах привело к сверхлимитному исполнению сделки ОПЕК+ примерно на 700 тыс. б/с, пишет WSJ.
Саудовская Аравия и некоторые другие страны Персидского залива недавно выступили с идеей увеличения нефтедобычи на 300-400 тыс. б/с. Большинство этого роста, подчеркивает издание, может прийтись на Саудовскую Аравию, которая имеет больше всего свободных мощностей. Россия, тем временем, предложила увеличить производство нефти на 800 тыс. б/с.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией, написало, что США незаметно попросили Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки. Такая необычная просьба поступила после того, как розничные цены на бензин в США взлетели до самого высокого за последние три года уровня, а президент США Дональд Трамп в Twitter публично выразил недовольство политикой ОПЕК и растущими ценами на нефть.
ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК, включая Россию, Мексику, Казахстан, в конце 2016 года договорились снизить нефтедобычу на 1,8 млн б/с, чтобы увеличить цены на нефть. Цена нефти Brent выросла с $45 за баррель, предшествовавших сделке, до более, чем $80 за баррель в прошлом месяце.
По утверждению МЭА, быстро нарастить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия и Кувейт
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