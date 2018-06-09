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Происшествия 09.06.2018 13:55

Число жертв падения микроавтобуса со школьниками в овраг в Грузии увеличилось до четырех

Количество погибших в результате падения на востоке Грузии в овраг микроавтобуса, который перевозил находящихся на экскурсии школьников, увеличилось до четырех человек, сообщают в субботу грузинские СМИ.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с учащимися одной из тбилисских школ сорвался в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети), в результате чего погибли на месте двое детей.

Между тем, по последней информации СМИ, среди погибших один ребенок и трое взрослых, которые сопровождали школьников.

Издания отмечают, что до 10 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы, бригады "скорой помощи" доставили пострадавших в близлежащие медицинские учреждения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]