Число жертв падения микроавтобуса со школьниками в овраг в Грузии увеличилось до четырех

Количество погибших в результате падения на востоке Грузии в овраг микроавтобуса, который перевозил находящихся на экскурсии школьников, увеличилось до четырех человек, сообщают в субботу грузинские СМИ.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с учащимися одной из тбилисских школ сорвался в овраг в районе Гомборского перевала (регион Кахети), в результате чего погибли на месте двое детей.
Между тем, по последней информации СМИ, среди погибших один ребенок и трое взрослых, которые сопровождали школьников.
Издания отмечают, что до 10 пассажиров микроавтобуса получили различные травмы, бригады "скорой помощи" доставили пострадавших в близлежащие медицинские учреждения.
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