Дюков: рассчитываем, что ОПЕК+ решит увеличить нефтедобычу, рынок близок к перегреву

Глава "Газпром нефти" (MOEX:SIBN) Александр Дюков считает необходимым, чтобы страны ОПЕК+ на заседании 22-23 июня приняли решение об увеличении нефтедобычи.
Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в высокой волатильности, которая может последовать за этим.
"Мы рассчитываем, что это (уменьшение квот по снижению нефтедобычи - ИФ) случится, и считаем, что это будет абсолютно правильный шаг. Мы видим, что цены высокие - порядка $75-80 за баррель, и в настоящий момент рынок близок к перегреву", - сказал А.Дюков.
"Понимаем, что новый перегрев рынка приведет к избытку инвестиций, который приведет опять же к избытку нефти на рынке и последующему снижению цен на нефть, то есть мы опять войдем в ситуацию высокой волатильности. В волатильности не заинтересован абсолютно никто - ни производители, ни потребители. Поэтому было бы абсолютно разумным шагом повысить квоты для тех, кто присоединился к этой сделке", - добавил он.
"Мы считаем, что пришёл тот момент, когда имеет смысл сохранить это соглашение (ОПЕК+), но стать более гибкими в отношении квот. Меняется ситуация на рынке, и надо оперативно реагировать, иначе через какое-то время получим ситуацию перегрева рынка. На данный момент абсолютно очевидно, что квоты должны быть увеличены - это пойдёт на пользу всем", - сказал А.Дюков также журналистам.
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