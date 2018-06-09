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ТЭК 09.06.2018 14:45

Дюков: рассчитываем, что ОПЕК+ решит увеличить нефтедобычу, рынок близок к перегреву

Глава "Газпром нефти" (MOEX:SIBN) Александр Дюков считает необходимым, чтобы страны ОПЕК+ на заседании 22-23 июня приняли решение об увеличении нефтедобычи.

Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в высокой волатильности, которая может последовать за этим.

"Мы рассчитываем, что это (уменьшение квот по снижению нефтедобычи - ИФ) случится, и считаем, что это будет абсолютно правильный шаг. Мы видим, что цены высокие - порядка $75-80 за баррель, и в настоящий момент рынок близок к перегреву", - сказал А.Дюков.

"Понимаем, что новый перегрев рынка приведет к избытку инвестиций, который приведет опять же к избытку нефти на рынке и последующему снижению цен на нефть, то есть мы опять войдем в ситуацию высокой волатильности. В волатильности не заинтересован абсолютно никто - ни производители, ни потребители. Поэтому было бы абсолютно разумным шагом повысить квоты для тех, кто присоединился к этой сделке", - добавил он.

"Мы считаем, что пришёл тот момент, когда имеет смысл сохранить это соглашение (ОПЕК+), но стать более гибкими в отношении квот. Меняется ситуация на рынке, и надо оперативно реагировать, иначе через какое-то время получим ситуацию перегрева рынка. На данный момент абсолютно очевидно, что квоты должны быть увеличены - это пойдёт на пользу всем", - сказал А.Дюков также журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]