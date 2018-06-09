Самолет с едой для Ким Чен Ына прилетит в Сингапур в воскресенье - СМИ

В Сингапур в воскресенье прибудет самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет в субботу сингапурская газета "Стрейтс Таймс".
В аэропорте "Чанги" самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охладительными установками для перевозки скоропортящихся продуктов, отмечает издание.
Как ожидается, на самолете из КНДР в Сингапур также будут доставлены несколько автомобилей класса люкс, вероятно, Mercedes Benz, которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже находится в Сингапуре.
Ким Чен Ын, по данным СМИ, также прибудет в Сингапур 10 июня. До его прибытия туда приедет северокорейская делегация из более 100 человек.
СМИ полагают, что Ким Чен Ын прилетит в Сингапур на дальнемагистральном самолете Ил-62. На таком самолете он летал в мае в Китай. "Стрейтс Таймс" отмечает, что самолет достаточно старый, и, вероятно, ему придется приземляться в Пекине на дозаправку.
По информации газеты, северокорейский лидер также может прибыть в Сингапур на самолете Air China.
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