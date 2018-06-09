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Дальнее зарубежье 09.06.2018 15:05

Самолет с едой для Ким Чен Ына прилетит в Сингапур в воскресенье - СМИ

В Сингапур в воскресенье прибудет самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет в субботу сингапурская газета "Стрейтс Таймс".

В аэропорте "Чанги" самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охладительными установками для перевозки скоропортящихся продуктов, отмечает издание.

Как ожидается, на самолете из КНДР в Сингапур также будут доставлены несколько автомобилей класса люкс, вероятно, Mercedes Benz, которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7 серии, который уже находится в Сингапуре.

Ким Чен Ын, по данным СМИ, также прибудет в Сингапур 10 июня. До его прибытия туда приедет северокорейская делегация из более 100 человек.

СМИ полагают, что Ким Чен Ын прилетит в Сингапур на дальнемагистральном самолете Ил-62. На таком самолете он летал в мае в Китай. "Стрейтс Таймс" отмечает, что самолет достаточно старый, и, вероятно, ему придется приземляться в Пекине на дозаправку.

По информации газеты, северокорейский лидер также может прибыть в Сингапур на самолете Air China.

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Тэги: СИНГАПУР, КНДР, ЛИДЕР, ПИТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]