Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 17° 28° 11 Июн 18° 28° 12 Июн 18° 27°

Дальнее зарубежье 09.06.2018 15:23

Иранские СМИ сообщают о подготовке масштабного наступления сирийской армии в провинциях Деръа и Кунейтра

Сирийская армия отправила в субботу крупнейший конвой с военной техникой и живой силой в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к масштабному наступлению на позиции террористов, сообщило иранское информагентство Фарс.

По его данным, конвой включает десятки танков, боевых машин, пусковых установок, элитные войска.

Со ссылкой на местные источники агентство отмечает, что за последние два дня несколько тысяч военнослужащих сирийской армии были переброшены из районов Дамаска и Восточного Каламуна в провинции Деръа и Кунейтра.

Военные аналитики полагают, что операция сирийских войск в Деръа будет расширена на провинцию Кунейтра близ оккупированных Израилем Голанских высот.

Операция будет проведена против боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра".

На прошлой неделе сирийские войска подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу позиции оппозиционной Свободной сирийской армии и группировки "Тахрир аш-Шам" на юге стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Армия Асада требует от террористов покинуть территории к югу от Дамаска - СМИ Сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор Группа боевиков в сирийской провинции Алеппо при посредничестве российских военных сдалась властям Сирийская армия продолжает освобождение города Дейр-эз-Зор от террористов ИГ Сирийская армия наступает на ключевой восточный район Алеппо Российские военные доставили в один из районов Алеппо 1,5 т гуманитарной помощи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]