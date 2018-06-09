Глава МИД Сингапура заявил о полной готовности к саммиту США-КНДР

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, прибывший в субботу с визитом в Китай из Северной Кореи, заявил о полной готовности к проведению в своей стране саммита США-КНДР, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Обе стороны показывают желание положить конец трудностям, которые они испытывали в течение семи десятков лет (со времен Корейской войны - ИФ)", - подчеркнул министр, отметив, что в Сингапуре "все готово" к проведению этой встречи.

При этом В.Балакришнан отметил, что как Вашингтон, так и Пхеньян довольны подготовкой к саммиту США-КНДР.

В.Балакришнан направился в Китай после визита в Северную Корею, где пробыл с 7 по 8 июня и встретился с северокорейским коллегой Ли Ен Хо и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом. Поездка министра была нацелена на доработку деталей относительно дипломатических правил и безопасности во время визита Ким Чен Ына.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре.