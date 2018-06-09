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СНГ 09.06.2018 16:32

Учения НАТО "Анаконда-2018" - плацдарм для военных действий против РФ и её союзников, считает российский генерал

Натовские манёвры "Анаконда-2018", которые скоро начнутся на территории Польши, направлены против России, заявил генерал-майор запаса Владимир Богатырёв.

"Эти манёвры носят явно наступательный характер, они демонстративно нацелены против России", - заявил "Интерфаксу-АВН" в субботу В.Богатырёв, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ.

По оценке эксперта, это - "явная демонстрация мощи НАТО, адресат - Россия и её союзники".

При этом он отметил масштаб предстоящих манёвров.

"Заявленная численность участников манёвров - 100 000 военнослужащих, планируется привлечь пять тысяч единиц бронетанковой техники, порядка полутора тысяч самолётов и вертолётов, более четырёх десятков кораблей. Это почти в десять раз масштабнее так "ужаснувших" Европу российских военных учений "Запад-2018",-сказал В.Богатырёв.

"Учения подобные "Анаконде", - заявил генерал, - нарушают все существующие соглашения. В конечном итоге они разрушают сложившуюся систему региональной безопасности, делают Польшу, другие страны Восточной Европы и Балтии заложниками политики США, втягивающих страны Евросоюза в новый этап гонки вооружений. Фактически - это плацдарм для военных действий против России и её союзников".

Он также подчеркнул, что учения не случайно спланированы на период, когда в России будет проходить чемпионат мира (ЧМ) по футболу.

"Тем самым они являются ещё и слагаемым информационной войны Североатлантического альянса НАТО против России", - заявил В.Богатырёв.

Россия, отметил он, "отвечает потенциальным агрессорам, укрепляя морскую и сухопутную составляющие Балтийского флота, повышая качество боевой выучки и морально-психологической подготовки личного состава".

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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