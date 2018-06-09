Натовские манёвры "Анаконда-2018", которые скоро начнутся на территории Польши, направлены против России, заявил генерал-майор запаса Владимир Богатырёв.
"Эти манёвры носят явно наступательный характер, они демонстративно нацелены против России", - заявил "Интерфаксу-АВН" в субботу В.Богатырёв, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ.
По оценке эксперта, это - "явная демонстрация мощи НАТО, адресат - Россия и её союзники".
При этом он отметил масштаб предстоящих манёвров.
"Заявленная численность участников манёвров - 100 000 военнослужащих, планируется привлечь пять тысяч единиц бронетанковой техники, порядка полутора тысяч самолётов и вертолётов, более четырёх десятков кораблей. Это почти в десять раз масштабнее так "ужаснувших" Европу российских военных учений "Запад-2018",-сказал В.Богатырёв.
"Учения подобные "Анаконде", - заявил генерал, - нарушают все существующие соглашения. В конечном итоге они разрушают сложившуюся систему региональной безопасности, делают Польшу, другие страны Восточной Европы и Балтии заложниками политики США, втягивающих страны Евросоюза в новый этап гонки вооружений. Фактически - это плацдарм для военных действий против России и её союзников".
Он также подчеркнул, что учения не случайно спланированы на период, когда в России будет проходить чемпионат мира (ЧМ) по футболу.
"Тем самым они являются ещё и слагаемым информационной войны Североатлантического альянса НАТО против России", - заявил В.Богатырёв.
Россия, отметил он, "отвечает потенциальным агрессорам, укрепляя морскую и сухопутную составляющие Балтийского флота, повышая качество боевой выучки и морально-психологической подготовки личного состава".
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