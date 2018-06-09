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Это интересно 09.06.2018 16:54

Более тысячи британских военных прошли парадом перед Елизаветой II, отмечающей день рождения

В Лондоне проходит традиционный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы Второй, сообщают в субботу британские СМИ.

На мероприятии присутствует сама Елизавета II, она прибыла туда без своего супруга принца Филиппа. В 2017 году 96-летний монарх решил больше не принимать участия в публичных мероприятиях.

Также на парад прибыли принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в середине мая.

Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, и герцогиня Корнкольская Камилла, супруга принца Чарльза, прибыли вместе на одном экипаже. Их мужья прибыли на мероприятие верхом.

В параде принимают участие более 1 тыс. военных.

Как отмечают СМИ, в параде впервые принял участие военный, которому позволили надеть тюрбан, а не традиционную медвежью шапку королевской гвардии. Исключение сделали для 22-летнего сикха, родом из Пенджаба, который поступил на службу в британской армии в 2016 году.

В ходе парада из-за жары упал в обморок один из конных всадников, его передали медикам.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]