Страны восточного фланга НАТО просят усилить военное присутствие альянса на своих территориях

Страны так называемой "Бухарестской девятки" (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и страны Балтии) призывают усилить военное присутствие НАТО на своих территориях.
Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно "в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса", говорится в принятой в Варшаве совместной декларации.
В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, "направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".
Декларацию подписали президенты всех стран "девятки", кроме Чехии, от лица которой подпись под документом поставил представитель парламента страны.
Решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии было принято на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года. В этом документе страны Девятки предупреждали НАТО о российской военной угрозе и просили укрепить потенциал альянса в борьбе с ней в связи с ситуацией на Украине.
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