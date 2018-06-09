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Дальнее зарубежье 09.06.2018 20:51

Страны восточного фланга НАТО просят усилить военное присутствие альянса на своих территориях

Страны так называемой "Бухарестской девятки" (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и страны Балтии) призывают усилить военное присутствие НАТО на своих территориях.

Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно "в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса", говорится в принятой в Варшаве совместной декларации.

В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, "направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Декларацию подписали президенты всех стран "девятки", кроме Чехии, от лица которой подпись под документом поставил представитель парламента страны.

Решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии было принято на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года. В этом документе страны Девятки предупреждали НАТО о российской военной угрозе и просили укрепить потенциал альянса в борьбе с ней в связи с ситуацией на Украине.

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Тэги: ЕВРОПА, ВОСТОК, НАТО, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]