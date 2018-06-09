Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.
"Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите - ИФ). Это очень важная тема, потому что из США (другие страны - ИФ) уже десятки лет извлекают выгоду, и это не может продолжаться", - заявил он на пресс-конференции.
"Мы провели крайне продуктивные переговоры", - подчеркнул Д.Трамп.
Он подчеркнул, что не винит союзников в "плохих" торговых соглашениях США.
"Я виню наших прошлых лидеров за то, что они позволили этому случиться. В этом не было никакой необходимости. Это вина моих предшественников, и я не имею в виду только (бывшего - ИФ) президента Обаму", - заявил президент США.
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