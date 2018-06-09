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Дальнее зарубежье 09.06.2018 20:30

Лидеры G7 провели "крайне продуктивные" переговоры по торговле, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.

"Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите - ИФ). Это очень важная тема, потому что из США (другие страны - ИФ) уже десятки лет извлекают выгоду, и это не может продолжаться", - заявил он на пресс-конференции.

"Мы провели крайне продуктивные переговоры", - подчеркнул Д.Трамп.

Он подчеркнул, что не винит союзников в "плохих" торговых соглашениях США.

"Я виню наших прошлых лидеров за то, что они позволили этому случиться. В этом не было никакой необходимости. Это вина моих предшественников, и я не имею в виду только (бывшего - ИФ) президента Обаму", - заявил президент США.

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Тэги: США, ТРАМП, G7, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]