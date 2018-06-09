Приобретаемые Анкарой российские С-400 не подвергнут риску НАТО, заявляет министр обороны Турции

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что приобретаемые у России зенитные ракетные комплексы С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Системы С-400, которые будут установлены в Турции, и самолеты F-35 (американские истребители-бомбардировщики пятого поколения - ИФ), не помешают ни одному боевому элементу НАТО, и не будут представлять для них угрозы", - приводит турецкое издание "Сабах" его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Он отметил, что неверно увязывать приобретение Турцией С-400 и F-35.

Кроме этого, Н.Джаникли и Дж.Мэттис в ходе встречи на полях заседания Североатлантического совета НАТО пришли к соглашению, что турецкие и американские военные будут патрулировать сирийский город Манбидж после того, как курдские силы покинут этот город.