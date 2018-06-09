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Дальнее зарубежье 09.06.2018 20:04

Приобретаемые Анкарой российские С-400 не подвергнут риску НАТО, заявляет министр обороны Турции

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что приобретаемые у России зенитные ракетные комплексы С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Системы С-400, которые будут установлены в Турции, и самолеты F-35 (американские истребители-бомбардировщики пятого поколения - ИФ), не помешают ни одному боевому элементу НАТО, и не будут представлять для них угрозы", - приводит турецкое издание "Сабах" его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Он отметил, что неверно увязывать приобретение Турцией С-400 и F-35.

Кроме этого, Н.Джаникли и Дж.Мэттис в ходе встречи на полях заседания Североатлантического совета НАТО пришли к соглашению, что турецкие и американские военные будут патрулировать сирийский город Манбидж после того, как курдские силы покинут этот город.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, С/400, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]