Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 09.06.2018 21:22

Трамп позитивно оценил работу своих представителей с эмиссарами Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп высоко оценил подготовку встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также работу американских госслужащих с представителями Пхеньяна.

"Мы намерены (провести переговоры - ИФ) в позитивном духе. Между прочим, мы очень хорошо поработали с их людьми (представителями КНДР - ИФ). Сейчас много их людей в Сингапуре. Наши люди работают очень и очень хорошо с представителями Северной Кореи", - сказал он в субботу на пресс-конференции на саммите стран G7.

По его мнению, "с таким отношением мы (США - ИФ) можем достичь чего-то хорошего".

"Но как я говорил много раз, кто знает, может, и нет, может это и не сработает. Возможно, это будет (продолжительный - ИФ) процесс, и займет больше времени", - подчеркнул Д.Трамп.

Американский президент заверил журналистов, что он "очень быстро поймет", каков будет итог переговоров с Ким Чен Ыном.

"Я думаю, я очень скоро пойму, произойдет ли что-либо хорошее или нет. Я также пойму, произойдет ли это быстро. Может, и нет. Но я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-либо позитивное. И я думаю: если этого не произойдёт, я не буду тратить своё время", - подчеркнул Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОЦЕНКА


Похожие новости


Трамп сократит поездку в Канаду на саммит G7, чтобы побыстрее отправиться в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном - СМИ Путин якобы попросил австрийского канцлера Курца организовать саммит с Трампом в Вене летом этого года - СМИ Госсекретарь США: Президент ждет дня, когда после отказа от разработки оружия массового поражения санкции с Северной Кореи будут сняты Трамп отменил традиционный прием в Белом доме в честь победителя Национальной футбольной лиги Пресс-секретарь Белого дома: Трамп сообщит лично Ким Чен Ыну свой взгляд на возможную встречу лидера КНДР с Путиным Трамп опасается, что расследование Мюллера отрицательно повлияет на промежуточные выборы в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]