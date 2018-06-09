Трамп позитивно оценил работу своих представителей с эмиссарами Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп высоко оценил подготовку встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также работу американских госслужащих с представителями Пхеньяна.
"Мы намерены (провести переговоры - ИФ) в позитивном духе. Между прочим, мы очень хорошо поработали с их людьми (представителями КНДР - ИФ). Сейчас много их людей в Сингапуре. Наши люди работают очень и очень хорошо с представителями Северной Кореи", - сказал он в субботу на пресс-конференции на саммите стран G7.
По его мнению, "с таким отношением мы (США - ИФ) можем достичь чего-то хорошего".
"Но как я говорил много раз, кто знает, может, и нет, может это и не сработает. Возможно, это будет (продолжительный - ИФ) процесс, и займет больше времени", - подчеркнул Д.Трамп.
Американский президент заверил журналистов, что он "очень быстро поймет", каков будет итог переговоров с Ким Чен Ыном.
"Я думаю, я очень скоро пойму, произойдет ли что-либо хорошее или нет. Я также пойму, произойдет ли это быстро. Может, и нет. Но я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-либо позитивное. И я думаю: если этого не произойдёт, я не буду тратить своё время", - подчеркнул Д.Трамп.
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