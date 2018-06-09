Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 09.06.2018 22:03

Страны G7 договорились о противодействии "враждебным государствам", включая Россию - британское правительство

Лидеры стран "большой семерки" (G7) на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботу в пресс-релизе правительства Великобритании.

"Премьер-министр Тереза Мэй (Великобритании - ИФ) заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся в заявлении слова Т.Мэй.

Согласно этим данным, соглашение подразумевает новый механизм быстрого реагирования стран G7 в случае различных международных угроз, таких как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Согласно пресс-релизу, в рамках этого механизма страны будут обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: G7, ГОСУДАРСТВА, УГРОЗЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]