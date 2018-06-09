Лидеры стран "большой семерки" (G7) на саммите в Канаде договорились о создании нового совместного механизма реагирования на злонамеренные действия "враждебных государств", говорится в субботу в пресс-релизе правительства Великобритании.
"Премьер-министр Тереза Мэй (Великобритании - ИФ) заявила, что новое соглашение дает понять: злонамеренные действия России или других государств не будут оставаться без ответа", - говорится в сообщении.
"Я приветствую сегодняшнее соглашение между лидерами G7 об обмене информацией, координации действий и разработке стратегий для защиты нашей демократии... для противостояния этой растущей угрозе", - приводятся в заявлении слова Т.Мэй.
Согласно этим данным, соглашение подразумевает новый механизм быстрого реагирования стран G7 в случае различных международных угроз, таких как кибератаки, наподобие вируса NotPetya, или инцидентов, подобных отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Согласно пресс-релизу, в рамках этого механизма страны будут обмениваться разведданными о враждебной активности, о необходимых технологиях и практиках; будут улучшать взаимопонимание между странами-партнерами, поддерживать международные институты, сотрудничать с целью укрепления инфраструктуры государств.
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