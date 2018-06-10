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Дальнее зарубежье 10.06.2018 10:46

Трамп считает, что его встреча с Ким Чен Ыном - единственная возможность для лидера КНДР улучшить жизнь народа

Предстоящий саммит США-КНДР станет для лидера Северной Кореи единственной возможностью изменить положение в стране к лучшему, считает президент США Дональд Трамп.

"Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа, у него есть такая возможность, и она не повторится", - цитирует заявление Д.Трампа перед отлетом на саммит в Сингапур агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Президент назвал предстоящий саммит "одноразовым выстрелом", выразив надежду, что "это хорошо сработает".

Он отметил, что разберется в истинных намерениях северокорейского партнера с первых минут переговоров, и не будет тратить время, если почувствует, что конкретных результатов можно не ждать.

"Думаю, я очень быстро пойму, следует ли ожидать, на мой взгляд, чего-то позитивного. Если я посчитаю, что этого не произойдет, я не буду попусту тратить время", - сказал Д.Трамп.

В то же время, по его словам, встреча с Ким Чен Ыном - "это, в прямом смысле, неизведанная территория".

Он добавил: "Этот лидер (Ким Чен Ын - ИФ) является неизвестной личностью. О нем известно не много. Думаю, он преподнесет сюрприз с другой, очень положительной стороны".

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]