Трамп считает, что его встреча с Ким Чен Ыном - единственная возможность для лидера КНДР улучшить жизнь народа

Предстоящий саммит США-КНДР станет для лидера Северной Кореи единственной возможностью изменить положение в стране к лучшему, считает президент США Дональд Трамп.

"Я чувствую, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа, у него есть такая возможность, и она не повторится", - цитирует заявление Д.Трампа перед отлетом на саммит в Сингапур агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Президент назвал предстоящий саммит "одноразовым выстрелом", выразив надежду, что "это хорошо сработает".

Он отметил, что разберется в истинных намерениях северокорейского партнера с первых минут переговоров, и не будет тратить время, если почувствует, что конкретных результатов можно не ждать.

"Думаю, я очень быстро пойму, следует ли ожидать, на мой взгляд, чего-то позитивного. Если я посчитаю, что этого не произойдет, я не буду попусту тратить время", - сказал Д.Трамп.

В то же время, по его словам, встреча с Ким Чен Ыном - "это, в прямом смысле, неизведанная территория".

Он добавил: "Этот лидер (Ким Чен Ын - ИФ) является неизвестной личностью. О нем известно не много. Думаю, он преподнесет сюрприз с другой, очень положительной стороны".