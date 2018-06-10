Путин пригласил сраны ШОС присоединиться к российско-китайскому соглашению о Евразийском экономическом партнёрстве

Президент РФ Владимир Путин пригласил страны ШОС к участию в российско-китайском соглашении о Евразийском экономическом партнёрстве.

"Россия и КНР готовят соглашение о евразийском экономическом партнёрстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - сказал В.Путин на саммите ШОС.

Кроме того, В.Путин пригласил представителей стран ШОС принять участие в первой встрече глав регионов государств членов организации и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в РФ.

Как сообщалось, по итогам переговоров главы российского государства и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу в Пекине было подписано заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнёрстве.