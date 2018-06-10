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Дальнее зарубежье 10.06.2018 11:23

Путин пригласил сраны ШОС присоединиться к российско-китайскому соглашению о Евразийском экономическом партнёрстве

Президент РФ Владимир Путин пригласил страны ШОС к участию в российско-китайском соглашении о Евразийском экономическом партнёрстве.

"Россия и КНР готовят соглашение о евразийском экономическом партнёрстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - сказал В.Путин на саммите ШОС.

Кроме того, В.Путин пригласил представителей стран ШОС принять участие в первой встрече глав регионов государств членов организации и в форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, которые должны пройти в РФ.

Как сообщалось, по итогам переговоров главы российского государства и председателя КНР Си Цзиньпина в пятницу в Пекине было подписано заявление о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнёрстве.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШОС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]