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10.06.2018 11:04

Страны G7 согласились с необходимостью сохранить мирный характер иранской ядерной программы - коммюнике

Лидеры стран-участниц саммита G7 в итоговом коммюнике заявили о необходимости гарантировать мирные цели ядерной программы Тегерана.

"Мы привержены тому, чтобы ядерная программа Ирана оставалась мирной, в соответствии с международными обязательствами и гарантиями (Ирана - ИФ) никогда не добиваться получения ядерного оружия, его разработки или приобретения", - говорится в совместном заявлении лидеров стран G7.

Главы стран "Группы семи" подчеркнули, что осуждают любую финансовую поддержку террористических групп со стороны Ирана.

Они также призвали Иран "сыграть конструктивную роль и внести свой вклад в борьбу с терроризмом, в достижении политических решений, в урегулировании ситуации и установлении мира в регионе".

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Тэги: G7, ИРАН, АТОМ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]