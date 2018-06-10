Жертвами столкновения поезда с автобусом под Орлом стали три человека, девять пострадали

Грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде под Орлом, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.
"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.
Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.
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