Жертвами столкновения поезда с автобусом под Орлом стали три человека, девять пострадали

Грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде под Орлом, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.

Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.