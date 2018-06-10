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Происшествия 10.06.2018 10:06

Жертвами столкновения поезда с автобусом под Орлом стали три человека, девять пострадали

Грузовой поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде под Орлом, есть погибшие, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Авария произошла на переезде на 132 км. Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение", - сказал источник.

Пострадали девять пассажиров автобуса, еще трое погибли. Детей в автобусе не было.

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]