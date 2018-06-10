Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Болгарии и Перу в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты новых послов Болгарии и Перу, сообщает сайт главы государства.
В частности, верительные грамоты И.Алиеву вручили посол Болгарии Николай Христов Янков и посол Перу Мариа Милагрос Костанйон Сеоанен.
Б.Рустамбеков
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