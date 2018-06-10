Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

Внешняя политика 10.06.2018 10:48

Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла России в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье верительные грамоты нового посла России Николая Бочарникова, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Существующие связи между Азербайджаном и Россией являются стратегическими партнерскими отношениями - Алиев Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Болгарии и Перу в Азербайджане Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан Дели рассчитывает на увеличение товарооборота с Баку - президент Индии Президент Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании, подписанный МИД Азербайджана и Монголии ГААД получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]