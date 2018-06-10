Путин считает неконкретными обвинения со стороны G7 в адрес России в дестабилизирующих действиях

Президент РФ Владимир Путин не считает необходимым комментировать то, что происходило на саммите "большой семерки" (G7).
"Не думаю, что в мои обязанности входит комментировать все, что происходило на "семерке", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.
По окончании саммита G7 было принято коммюнике, в котором участники призывали Россию прекратить "дестабилизирующие действия".
Комментируя эту информацию, В.Путин заявил, что эти заявления, так же, как и заявления по "делу Скрипаля", были сделаны на "зыбкой почве".
"Что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было", - сказал В.Путин.
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