Путин считает неконкретными обвинения со стороны G7 в адрес России в дестабилизирующих действиях

Президент РФ Владимир Путин не считает необходимым комментировать то, что происходило на саммите "большой семерки" (G7).

"Не думаю, что в мои обязанности входит комментировать все, что происходило на "семерке", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

По окончании саммита G7 было принято коммюнике, в котором участники призывали Россию прекратить "дестабилизирующие действия".

Комментируя эту информацию, В.Путин заявил, что эти заявления, так же, как и заявления по "делу Скрипаля", были сделаны на "зыбкой почве".

"Что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было", - сказал В.Путин.