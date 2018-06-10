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Дальнее зарубежье 10.06.2018 11:56

Путин считает неконкретными обвинения со стороны G7 в адрес России в дестабилизирующих действиях

Президент РФ Владимир Путин не считает необходимым комментировать то, что происходило на саммите "большой семерки" (G7).

"Не думаю, что в мои обязанности входит комментировать все, что происходило на "семерке", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

По окончании саммита G7 было принято коммюнике, в котором участники призывали Россию прекратить "дестабилизирующие действия".

Комментируя эту информацию, В.Путин заявил, что эти заявления, так же, как и заявления по "делу Скрипаля", были сделаны на "зыбкой почве".

"Что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, G7, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]