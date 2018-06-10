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Внешняя политика 10.06.2018 12:13

Существующие связи между Азербайджаном и Россией являются стратегическими партнерскими отношениями - Алиев

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной и других сферах, заявил президент Азербайджана в ходе разговора с послом России Михаилом Бочарниковым, состоявшегося после приема верительных грамот.

«Я расценивает существующие связи между нашими странами как стратегические партнерские отношения»,- сказал президент.

И.Алиев выразил уверенность, что эти отношения будут продолжать расти и динамично развиваться в будущем.

В свою очередь М.Бочарников сказал, что президент России в ходе его дипломатической миссии дал указания предпринять усилия для дальнейшего укрепления связей с Азербайджаном. Он отметил, что российско-азербайджанские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]