Существующие связи между Азербайджаном и Россией являются стратегическими партнерскими отношениями - Алиев

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной и других сферах, заявил президент Азербайджана в ходе разговора с послом России Михаилом Бочарниковым, состоявшегося после приема верительных грамот.

«Я расценивает существующие связи между нашими странами как стратегические партнерские отношения»,- сказал президент.

И.Алиев выразил уверенность, что эти отношения будут продолжать расти и динамично развиваться в будущем.

В свою очередь М.Бочарников сказал, что президент России в ходе его дипломатической миссии дал указания предпринять усилия для дальнейшего укрепления связей с Азербайджаном. Он отметил, что российско-азербайджанские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

Б.Рустамбеков