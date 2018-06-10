В ШОС выступают за облегчение торговых процедур

Государства-члены ШОС приняли заявление по упрощению процедур торговли, говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС.
В документе говорится, что стороны намерены содействовать созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
"В этой связи принято Совместное заявление глав государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли", - говорится в документе.
Кроме того, для поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО государства-члены выступили "за совместное формирование мировой экономики открытого типа, последовательное укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях".
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны ШОС против торгового протекционизма и выступают за укрепление прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы.
"Необходимо защищать авторитет действующих правил ВТО, укреплять открытую, прозрачную, недискриминационную и основанную на соответствующих правилах многостороннюю торговую систему, противостоять протекционизму в любых его проявлениях, отстаивать приверженность принципам взаимной выгоды и всеобщего выигрыша", - сказал Си Цзиньпин по итогам состоявшегося в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) 18-го заседания Совета глав государств-членов ШОС.
Он добавил, что стороны "будут совершенствовать устройство регионального экономического сотрудничества, усиливать совместную работу по реализации инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с другими стратегиями развития".
По его словам, на саммите была высказана готовность "углублять взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной сферах, создавать благоприятные условия для торговли и инвестиций с целью открытия новой архитектуры в развитии региональной интеграции на благо народов стран региона, а также для придания нового импульса развитию мировой экономики".
"Вместе с тем процесс восстановления мировой экономики идет не гладко и по извилистому пути. Горячие темы международной и региональной повестки дня появляются то здесь, то там. Мы едины в том, что динамично развивающийся сегодняшний мир переживает период крупных перемен и серьезную перенастройку. Развивается процесс многополярности и экономической глобализации, более тесными становятся связи между странами", - констатировал председатель КНР.
Си Цзиньпин также сообщил, что на саммите было принято решение о том, что эстафету председательства в ШОС примет Киргизия, где в следующем году пройдет очередное заседание Совета глав государств ШОС.
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