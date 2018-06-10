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Дальнее зарубежье 10.06.2018 13:03

Лидер КНДР приехал в гостиницу "Сент-Реджис" в Сингапуре

Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис", сообщил южнокорейский телеканал JTBC.

Ранее в воскресенье глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан сообщил, что Ким Чен Ын прилетел в Сингапур, где он 12 июня встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Западные СМИ передают, что прибытие американского лидера Д.Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады после саммита G7, ожидается в течение несколько часов.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что самолет из Пхеньяна, в котором могли находиться северокорейские переговорщики, совершил посадку в Сингапуре.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, СИНГАПУР, ГОСТИНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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