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Дальнее зарубежье 10.06.2018 13:25

В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР

Власти Сингапура принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности во время пребывания в стране президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, встреча которых намечена на 12 июня, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

По данным агентства, территории, имеющие большое значение для предстоящего саммита, находятся под особой охраной полиции.

В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить саммит, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Д.Трамп и Ким Чен Ын.

В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся досмотры. В местной полиции призвали к "пониманию и терпению" в связи с нарушениями в движении транспорта из-за саммита.

В минувшую субботу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришна заявил о полной готовности к проведению в своей стране саммита США-КНДР. При этом глава сингапурского МИД отметил, что как Вашингтон, так и Пхеньян довольны подготовкой к саммиту США-КНДР.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже приземлился в Сингапуре, и его кортеж прибыл к отелю "Сент-Реджис". Прибытие Д.Трампа, который вылетел в Сингапур Из Канады, ожидается в течение нескольких часов.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: СИНГАПУР, САММИТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]