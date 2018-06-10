В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР

Власти Сингапура принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности во время пребывания в стране президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, встреча которых намечена на 12 июня, передает в воскресенье агентство "Ренхап".

По данным агентства, территории, имеющие большое значение для предстоящего саммита, находятся под особой охраной полиции.

В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить саммит, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Д.Трамп и Ким Чен Ын.

В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся досмотры. В местной полиции призвали к "пониманию и терпению" в связи с нарушениями в движении транспорта из-за саммита.

В минувшую субботу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришна заявил о полной готовности к проведению в своей стране саммита США-КНДР. При этом глава сингапурского МИД отметил, что как Вашингтон, так и Пхеньян довольны подготовкой к саммиту США-КНДР.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже приземлился в Сингапуре, и его кортеж прибыл к отелю "Сент-Реджис". Прибытие Д.Трампа, который вылетел в Сингапур Из Канады, ожидается в течение нескольких часов.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.