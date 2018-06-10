Белоруссия и Китай устанавливают безвизовый режим

Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано в воскресенье в Циндао, сообщает белорусское госагентство БелТА.
Соглашение заключено по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.
Ранее, в мае, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.
"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", - сказал премьер-министр в интервью китайскому агентству "Синьхуа".
По его данным, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.
Ранее о возможном введении безвизового режима для граждан Китая сообщал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. По его словам, речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.
В настоящее время в Белоруссии действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.
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