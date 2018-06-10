Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

СНГ 10.06.2018 14:01

Белоруссия и Китай устанавливают безвизовый режим

Белорусско-китайское межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано в воскресенье в Циндао, сообщает белорусское госагентство БелТА.

Соглашение заключено по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. От белорусской стороны подпись под документом поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Ранее, в мае, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отмечал, что Беларусь станет одной из первых стран в Европе, подписавших подобное соглашение с КНР.

"Нет сомнений в том, что взаимная отмена виз откроет новые возможности для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в торговле, культуре, образовании и других областях", - сказал премьер-министр в интервью китайскому агентству "Синьхуа".

По его данным, в 2017 году Беларусь посетили более 3,2 тыс. организованных туристов из Китая, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. "По этому показателю гости из Китая впервые обошли традиционно посещающих Беларусь туристов из Германии и Израиля. Больше путешественников приезжает лишь из стран, с которыми у нас есть общая граница", - обратил внимание премьер.

Ранее о возможном введении безвизового режима для граждан Китая сообщал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. По его словам, речь идет о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

В настоящее время в Белоруссии действует безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могут воспользоваться 5-дневным безвизовым режимом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Лукашенко в июне отправится в Китай на саммит ШОС Лукашенко предложил китайским корпорациям ВПК развернуть производство в совместном "индустриальном парке", созданном в Белоруссии Только многополярный мир может удержать и спасти планету от разрушения - президент Белоруссии Белоруссия готова стать "западными воротами" ШОС - Лукашенко Лукашенко рассчитывает на рост китайских инвестиций в Белоруссию Лукашенко вылетел в Китай

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]