На бельгийской военной базе задержали пацифистов

Восемь активистов организации "Действовать ради мира" были задержаны в воскресенье за проникновение на бельгийскую базу ВВС Клейне-Брогель и акцию символического изъятия оттуда американских ядерных боеголовок, по их заявлению, "незаконно хранящихся там более 60 лет", сообщил телеканал RTBF.
"С появлением договора о запрещении ядерного оружия, возникла, наконец, международная возможность избавиться от этого оружия и опасностей, которые оно несет человечеству", - заявила пацифистская организация.
"Изъятые" во время агитационной мизансцены пацифистов "боеголовки" предполагается доставить в Брюссель, чтобы вручить лидерам стран НАТО во время будущего саммита альянса 11-12 июля.
Активистов арестовала обычная полиция, но, как отмечает RTBF, они могут быть допрошены военной полицией. По данным СМИ, им может угрожать до 5 лет тюрьмы.
Группа активистов считает свою акцию "отличным успехом в рамках ядерного разоружения". По их мнению, это "ясное послание федеральному правительству о том, что нужно без промедления разработать "дорожную карту", направленную на удаление ядерного оружия с бельгийской территории и подписание договора ООН о запрещении ядерного оружия".
Пацифисты, осуждающие предстоящий саммит НАТО, заявляют, что "29 глав государств (и правительств - ИФ) будут принимать важные политические решения, минуя любые демократические инстанции, тогда как эти решения угрожают безопасности всей планеты".
Настало время "сказать нет ядерному разбазариванию", которое "обходится в миллиарды и подстегивает всемирную гонку вооружений", приводит сайт RTBF слова из заявления выступающих против ядерного оружия пацифистов.
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