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Дальнее зарубежье 10.06.2018 14:32

На бельгийской военной базе задержали пацифистов

Восемь активистов организации "Действовать ради мира" были задержаны в воскресенье за проникновение на бельгийскую базу ВВС Клейне-Брогель и акцию символического изъятия оттуда американских ядерных боеголовок, по их заявлению, "незаконно хранящихся там более 60 лет", сообщил телеканал RTBF.

"С появлением договора о запрещении ядерного оружия, возникла, наконец, международная возможность избавиться от этого оружия и опасностей, которые оно несет человечеству", - заявила пацифистская организация.

"Изъятые" во время агитационной мизансцены пацифистов "боеголовки" предполагается доставить в Брюссель, чтобы вручить лидерам стран НАТО во время будущего саммита альянса 11-12 июля.

Активистов арестовала обычная полиция, но, как отмечает RTBF, они могут быть допрошены военной полицией. По данным СМИ, им может угрожать до 5 лет тюрьмы.

Группа активистов считает свою акцию "отличным успехом в рамках ядерного разоружения". По их мнению, это "ясное послание федеральному правительству о том, что нужно без промедления разработать "дорожную карту", направленную на удаление ядерного оружия с бельгийской территории и подписание договора ООН о запрещении ядерного оружия".

Пацифисты, осуждающие предстоящий саммит НАТО, заявляют, что "29 глав государств (и правительств - ИФ) будут принимать важные политические решения, минуя любые демократические инстанции, тогда как эти решения угрожают безопасности всей планеты".

Настало время "сказать нет ядерному разбазариванию", которое "обходится в миллиарды и подстегивает всемирную гонку вооружений", приводит сайт RTBF слова из заявления выступающих против ядерного оружия пацифистов.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПАЦИФИСТЫ, БАЗА, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]