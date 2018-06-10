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Дальнее зарубежье 10.06.2018 15:34

Москва никогда не пыталась оказывать давление на Сирию, заявляет Асад

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье заявил, что Россия никогда не применяла методы давления на сирийские власти для изменения их политического курса.

"У нас хорошие отношения с Россией уже более 60 лет, почти 70. Российские власти в течение этого времени никогда не пытались диктовать (Сирии условия - ИФ), даже если у нас не совпадали точки зрения", - сказал Б.Асад в интервью британской газете "Мейл он Сандэй".

По словам сирийского президента, у Сирии, России и Ирана, тем не менее, были некоторые разногласия по ряду вопросов.

"Это нормально, и в конце концов решение, которые мы принимали относительно того, что происходит в Сирии и что будет происходить дальше, принимала только Сирия (независимо от Москвы и Тегерана - ИФ)", - добавил Б.Асад.

Президент Сирии также заявил, что, Британия, Франция и США сфабриковали химическую атаку в сирийской Думе. При этом Б.Асад утверждает, что Лондон оказал серьезную поддержку организации "Белые каски", которая позиционирует себя как добровольческую гуманитарную структуру, но в Дамаске уверены, что она используется для ведения информационной войны.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]