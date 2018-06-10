Возгорание на заводе по производству автомобилей произошло на юге Германии

Огонь вспыхнул на территории завода по производству машин марки BMW в федеральной земле Бавария на юге Германии, передает в воскресенье газета "Мюнхен меркур".

По данным издания, возгорание могло произойти при обработке магниевых сплавов. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

В настоящий момент над заводом виднеются клубы дыма, а местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

По факту происшествия будет инициировано расследование.