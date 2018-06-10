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Дальнее зарубежье 10.06.2018 16:21

Возгорание на заводе по производству автомобилей произошло на юге Германии

Огонь вспыхнул на территории завода по производству машин марки BMW в федеральной земле Бавария на юге Германии, передает в воскресенье газета "Мюнхен меркур".

По данным издания, возгорание могло произойти при обработке магниевых сплавов. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.

В настоящий момент над заводом виднеются клубы дыма, а местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

По факту происшествия будет инициировано расследование.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАВОД, ВОЗГОРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]