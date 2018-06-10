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Дальнее зарубежье 10.06.2018 16:47

Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР

Самолет президента США Дональда Трампа "Эр Форс Уан" совершил посадку на авиабазе Пайя Лебар в Сингапуре, сообщило агентство АП.

Д.Трамп прибыл в Сингапур для встречи лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Она пройдет в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

На авиабазе президента США встречал министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. После прилета кортеж Д.Трампа направился в гостиницу "Шангри-ла".

По пути в Сингапур с саммита "Большой семерки" в Канаде самолет Трампа совершал посадку для дозаправки на американской базе Суда-бэй на греческом острове Крит.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в Сингапур уже прилетел Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. "Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Автоколонна, в составе которой находился "Мерседес" лидера КНДР Ким Чен Ына, прибыла из сингапурского аэропорта в гостиницу "Сент-Реджис". Позднее состоялась его встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.

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Тэги: США, ТРАМП, СИНГАПУР, ПРИБЫТИЕ


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