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Дальнее зарубежье 10.06.2018 17:37

Единственным решением ближневосточного конфликта является сосуществование государств Израиль и Палестина - Могерини

Во время визита в Иорданию глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина. Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам в воскресенье на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.

Ф.Могерини заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получало необходимые средства. Она напомнила, что Европейский союз и его государства-члены на сегодняшний день являются крупнейшими донорами БАПОР. "В то же время мы призываем остальную часть международного сообщества к увеличению или, по крайней мере, к несокращению своих взносов в БАПОР. Мы знаем, что это особенно важно как в области здравоохранения, так и образования", - сказала глава европейской дипломатии.

В своем выступлении она также остановилась на ситуации в Сирии, отметив совпадение подходов к сирийской проблеме Евросоюза и Иордании.

"Политическое решение необходимо под эгидой ООН с резолюциями Совета Безопасности в качестве основы и системы координат для продвижения этих переговоров. Мы обеспокоены состоянием дел на местах - крайне обеспокоены - и мы все заинтересованы в содействии этой работе, особенно для поддержания зоны деэскалации на юге, а также для стабильности и безопасности Иордании и иорданского народа", - отметила Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, ИОРДАНИЯ, СИРИЯ, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]