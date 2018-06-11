Глава МИД Сингапура назвал военное развитие КНДР и экономику в числе факторов, сподвигнувших Ким Чен Ына на переговоры с Трампом

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан высказал мнение в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что лидера КНДР Ким Чен Ына привела за стол переговоров с США целая серия разнообразных факторов, включая выполнение Северной Кореей задач в военной области.
"Я думаю, здесь комбинация (причин - ИФ), и честно говоря, моя точка зрения будет полностью умозрительной. Номер один: он (Ким Чен Ын - ИФ) чувствует, что добился своих военных целей. Номер два, он чувствует, что теперь время для экономического развития", - сказал министр.
"Номер три: президент США Дональд Трамп, также желает нарушать табу и границы прошлого и дать ему (Ким Чен Ыну - ИФ) возможность встретиться лицом к лицу, на равных", - отметил он.
Также он упомянул роль СБ ООН, который, по словам министра, продемонстрировал единство по вопросу КНДР, а выполнение санкций ООН шло в эффективном режиме.
Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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