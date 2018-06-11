Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор накануне встречи Трампа с лидером КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор накануне предстоящего американо-северокорейского саммита, сообщила администрация главы Республики Корея.

Содержание незапланированного телефонного разговора не раскрывается.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.