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Дальнее зарубежье 11.06.2018 15:13

Президенты США и Южной Кореи провели телефонный разговор накануне встречи Трампа с лидером КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в понедельник провели телефонный разговор накануне предстоящего американо-северокорейского саммита, сообщила администрация главы Республики Корея.

Содержание незапланированного телефонного разговора не раскрывается.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]