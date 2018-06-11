Трампу в Сингапуре подарили торт на День рождения

Президент США Дональд Трамп вынужден был раньше срока отметить свой День рождения в Сингапуре накануне предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан разместил в "Фейсбуке" фотографию того, как за обедом с премьер-министром страны Ли Сяньлунем президенту США Д.Трампу преподносят торт. "Празднуем День рождения, немного рановато", - написал министр иностранных дел Сингапура.

В четверг американскому президенту исполняется 72 года.

На фотографии видно как за столом с правой стороны от Д.Трампа сидит госсекретарь США Майк Помпео, а с левой стороны - глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.