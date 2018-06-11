Трампу в Сингапуре подарили торт на День рождения

Президент США Дональд Трамп вынужден был раньше срока отметить свой День рождения в Сингапуре накануне предстоящей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан разместил в "Фейсбуке" фотографию того, как за обедом с премьер-министром страны Ли Сяньлунем президенту США Д.Трампу преподносят торт. "Празднуем День рождения, немного рановато", - написал министр иностранных дел Сингапура.
В четверг американскому президенту исполняется 72 года.
На фотографии видно как за столом с правой стороны от Д.Трампа сидит госсекретарь США Майк Помпео, а с левой стороны - глава аппарата Белого дома Джон Келли.
Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.
Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Миноборонпром Азербайджана намерено сотрудничать с германской Rheinmetall
Глава Госкомитета по диаспоре посетит Грузию
Белорусско-азербайджанские связи вышли на уровень устойчивого стратегического партнерства – Лукашенко
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Китаем
Гурбанов назначен директором Государственного морского агентства
Президент Алиев назначил главу Госагентства гражданской авиации
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Президент Алиев взял под личный контроль дело об отравлении 24 человек химикатами при работе на хлопковом поле
Азеригаз в январе-мае зарегистрировал более 37 тыс. новых абонентов среди населения
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обновил корпоративные тарифы и сделал их еще более выгодными
В Баку открылась фотовыставка Георгия Богословского «Будь счастливым на чистой Земле!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»