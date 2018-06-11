Меркель высказалась за проведение саммита США-РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью германским СМИ, что она выступает в поддержку идеи организовать саммит президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Конечно, я выступаю "за". Я желаю, чтобы это произошло, чтобы два президента провели продолжительную встречу", - приводит слова канцлера агентство "Блумберг".

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Вена может стать подходящим местом для проведения возможной встречи президента России В.Путина и его американского коллеги Д.Трампа.