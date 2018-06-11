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СНГ 11.06.2018 15:45

Меркель высказалась за проведение саммита США-РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью германским СМИ, что она выступает в поддержку идеи организовать саммит президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Конечно, я выступаю "за". Я желаю, чтобы это произошло, чтобы два президента провели продолжительную встречу", - приводит слова канцлера агентство "Блумберг".

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Вена может стать подходящим местом для проведения возможной встречи президента России В.Путина и его американского коллеги Д.Трампа.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]